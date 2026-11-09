Milano 14:56
51.243 +2,38%
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Dow Jones 6-nov
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Londra 14:56
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Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 6/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 6/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 novembre

Composto ribasso per l'Hang Seng Index, in flessione dell'1,27% sui valori precedenti.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 25.054,8, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 23.651,1. L'equilibrata forza rialzista dell'indice della Borsa di Hong Kong è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 26.458,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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