Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 6/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 novembre
Composto ribasso per l'Hang Seng Index, in flessione dell'1,27% sui valori precedenti.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 25.054,8, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 23.651,1. L'equilibrata forza rialzista dell'indice della Borsa di Hong Kong è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 26.458,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)