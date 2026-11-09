Bergamo, filiere solide e sfida dei talenti: l’industria guarda al futuro

Dalle catene di fornitura radicate nel territorio alla crescita dell’export italiano, il manifatturiero conferma la propria competitività

(Teleborsa) - Filiere produttive fortemente radicate nel territorio, una presenza sempre più competitiva sui mercati internazionali e la necessità di investire nel capitale umano. Sono questi alcuni degli elementi emersi dall’analisi della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, presentata da Gregorio De Felice, Chief Economist del Gruppo, al Festival dell’Impresa di Bergamo, nell’ambito dell’incontro "L’industria che resiste".



Il sistema manifatturiero bergamasco si distingue per la solidità delle proprie relazioni produttive: la distanza media dei fornitori è di appena 94 chilometri e il 58% di essi è considerato strategico, grazie alla presenza di rapporti commerciali consolidati e di lungo periodo. Un modello che testimonia il forte legame tra imprese e territorio. A confermarlo è anche la provenienza degli approvvigionamenti: il 26,3% del loro valore arriva dalla provincia di Bergamo e il 24,7% da quella di Milano.



"La forza del sistema manifatturiero bergamasco risiede anche nella presenza di filiere produttive radicate nel territorio e di relazioni consolidate tra imprese e fornitori. È un patrimonio importante per affrontare le sfide della competitività internazionale", ha sottolineato De Felice. Accanto a questo punto di forza, il Chief Economist ha richiamato la necessità di investire maggiormente nel capitale umano, creando le condizioni per attrarre e trattenere giovani qualificati. Innovazione, competenze e valorizzazione dei talenti saranno infatti sempre più determinanti per sostenere la crescita delle imprese.



Proprio sul fronte delle competenze emerge una delle principali criticità per il territorio. Nel 2024, 1.750 laureati tra i 25 e i 40 anni hanno trasferito la propria residenza fuori dalla provincia di Bergamo, di cui 658 verso l’estero. Nello stesso periodo sono arrivati 1.546 laureati, 137 dei quali provenienti dall’estero. Il saldo migratorio è risultato positivo nei rapporti con le altre province italiane (+317), ma negativo nei confronti dell’estero, con un saldo di -521 persone. Un fenomeno che pone interrogativi sulla capacità del territorio di trattenere e attrarre professionalità qualificate, indispensabili per accompagnare i processi di digitalizzazione e trasformazione industriale.



La questione delle competenze assume particolare rilevanza anche rispetto alla diffusione delle nuove tecnologie. A livello nazionale, tra le imprese che nel 2025 hanno valutato l’introduzione dell’intelligenza artificiale senza poi adottarla, il 58,6% ha indicato nella mancanza di competenze interne il principale ostacolo.



Sul piano nazionale, tuttavia, il manifatturiero italiano continua a dimostrare una notevole capacità competitiva. Tra il 2016 e il 2025 l’export di prodotti manifatturieri è cresciuto del 53% a prezzi correnti, superando Germania (+33,3%), Francia (+34,7%) e Spagna (+51,4%). Nel decennio 2015-2025 il valore delle esportazioni manifatturiere è aumentato di 216 miliardi di euro, circa il doppio rispetto ai 109 miliardi registrati tra il 2005 e il 2015.



Nel 2025 l’export manifatturiero ha raggiunto quota 611,4 miliardi di euro, su un totale di esportazioni italiane pari a 643,2 miliardi. È cresciuta anche la propensione all’internazionalizzazione del Paese, passata dal 25,6% del PIL nel 2000 al 31,6% nel 2025.



"Negli ultimi venticinque anni l’Italia ha rafforzato significativamente la propria presenza sui mercati internazionali. Particolarmente significativa è la performance del manifatturiero, che conferma la competitività del nostro sistema produttivo, fondata sulla qualità delle produzioni, sulla capacità di innovare e sul contributo delle piccole e medie imprese", ha evidenziato De Felice.



La dinamica positiva è proseguita anche nel 2026. Nei primi otto mesi dell’anno le esportazioni italiane sono aumentate del 5% a prezzi correnti rispetto allo stesso periodo del 2025. Il saldo commerciale ha raggiunto i 34,7 miliardi di euro, grazie soprattutto all’avanzo del manifatturiero, pari a 82,9 miliardi, che ha più che compensato il deficit energetico.



Le performance, tuttavia, sono differenziate tra i settori. Particolarmente dinamica la filiera dei metalli, in crescita del 26,4%, seguita dall’automotive (+10,4%) e dall’elettronica (+5,9%). In controtendenza il comparto del mobile, che ha registrato una flessione del 5,8%.



A condizionare le prospettive restano le tensioni geopolitiche, il costo dell’energia e le pressioni inflazionistiche. Secondo le previsioni illustrate da De Felice, l’inflazione italiana si attesterebbe al 3,3% nel 2026, per poi scendere al 2,9% nel 2027. Dopo una tenuta del PIL superiore alle attese nel primo semestre, l’economia ha attraversato una fase di stagnazione durante l’estate.



In questo scenario, la capacità di innovare rappresenta una leva fondamentale per consolidare la competitività. Nel periodo 2022-2024 il 69,2% delle imprese italiane dell’industria in senso stretto ha svolto attività innovative, un dato che conferma la centralità degli investimenti in tecnologia e ricerca per affrontare le trasformazioni dei mercati.



Un ruolo determinante continua inoltre a essere svolto dalle piccole e medie imprese, cui è riconducibile una quota prossima alla metà delle esportazioni italiane. Per rafforzare ulteriormente la presenza internazionale sarà importante anche diversificare i mercati di destinazione, guardando con crescente interesse a Paesi come l’India, al Nord Africa e ad altre aree extraeuropee.













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