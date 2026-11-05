Milano 4-nov
51.031 0,00%
Nasdaq 4-nov
28.437 +0,91%
Dow Jones 4-nov
53.356 +3,03%
Londra 4-nov
10.829 0,00%
Francoforte 4-nov
26.438 0,00%

Ordini industria Germania (MoM) in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Ordini industria Germania (MoM) in settembre
Germania, Ordini industria in settembre su base mensile (MoM) +4,4%, in aumento rispetto al precedente -10,1% (la previsione era +4,6%).
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