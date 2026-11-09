CNH, ricavi sostanzialmente stabili a 4,4 miliardi di dollari nel terzo trimestre 2026

(Teleborsa) - CNH Industrial ha archiviato il terzo trimestre 2026 con un utile netto di 35 milioni di dollari, pari a 0,02 dollari per azione (base e diluita), rispetto a un utile netto di 67 milioni di dollari, pari a 0,06 dollari per azione (base e diluita), per il trimestre conclusosi il 30 settembre 2025. L'utile netto rettificato si è attestato a 205 milioni di dollari, rispetto ai 109 milioni di dollari del terzo trimestre del 2025. I risultati del 2026 includono 109 milioni di dollari di rimborsi tariffari IEEPA al lordo delle imposte, contabilizzati nel corso del trimestre.



I ricavi consolidati sono stati pari a 4,35 miliardi di dollari e le vendite nette delle attività industriali a 3,68 miliardi di dollari, sostanzialmente in linea con il terzo trimestre del 2025.



Il flusso di cassa netto generato dalle attività operative ammonta a 686 milioni di dollari e il free cash flow utilizzato nelle attività industriali a 10 milioni di dollari nel terzo trimestre del 2026.



Le imposte sul reddito sono state pari a 204 milioni di dollari (1 milione di dollari nel terzo trimestre del 2025) con un'aliquota fiscale effettiva (ETR) dell'89,9% (2,0% nel terzo trimestre del 2025). L'ETR rettificata è stata del 20,6% (14,0% nel terzo trimestre 2025). I risultati del terzo trimestre del 2026 includono un accantonamento non monetario di 156 milioni di dollari relativo alle attività fiscali differite dei servizi finanziari in Brasile, che ha inciso negativamente sull'utile netto e sull'ETR del trimestre.



I commenti del management

"La combinazione dei risultati del terzo trimestre e dell'accordo con Kobelco relativo alla nostra divisione Macchine Edili riflette chiari progressi nell'attuazione della nostra strategia", ha dichiarato Gerrit Marx, amministratore delegato di CNH. "Migliori performance in termini di qualità, attenzione alla catena di fornitura ed efficienza operativa testimoniano un'esecuzione disciplinata in un contesto di mercato difficile, rafforzando il nostro business principale e consentendoci di raggiungere i nostri obiettivi di creazione di valore a lungo termine entro il 2030. Abbiamo reinvestito circa il 35% dei rimborsi tariffari ricevuti nel trimestre in iniziative mirate e a tempo limitato per smaltire le scorte obsolete e accelerare la nostra trasformazione. Il nostro segmento Agricoltura ha utilizzato quasi la metà dei rimborsi ricevuti nel terzo trimestre e ne reinvestirà oltre il 90% entro la fine dell'anno in priorità specifiche a tempo limitato. Sebbene le attuali condizioni in EMEA e in Brasile rimangano volatili, il miglioramento degli indicatori del ciclo economico in Nord America rafforza la nostra fiducia nel percorso futuro".



"Continuiamo con la nostra rigorosa esecuzione, la prudente pianificazione della produzione e la costruzione di una CNH più forte e competitiva per le dinamiche del ciclo economico che ci attendono. L'accordo di CNH con Kobelco è il risultato di un processo mirato a rafforzare la nostra divisione costruzioni e a focalizzarci maggiormente sulla nostra divisione agricoltura. L'operazione posiziona CNH come il più grande produttore di macchine agricole, con la capacità di investire organicamente e inorganicamente man mano che il settore agricolo si avvia verso la ripresa".



Le previsioni 2026

CNH stima ricavi netti del segmento agricoltura sostanzialmente invariati rispetto all'anno precedente, inclusi effetti di conversione valutaria del +2% (invariati).



L'EBIT margin rettificato del segmento agricoltura è atteso tra il 5,1% e il 5,4% (precedentemente tra il 5,0% e il 5,5%).



I ricavi netti del segmento costruzioni sono previsti in crescita tra l'8% e il 10% rispetto all'anno precedente, inclusi effetti di conversione valutaria del +1% (precedentemente tra il 5% e il 10% con effetti di conversione valutaria del 2%).



L'EBIT margin rettificato del segmento Costruzioni è stimato tra il 2,0% e il 2,3% (in precedenza tra l'1,8% e il 2,3%).



Il free cash flow delle attività industriali dovrebbe attestarsi tra 300 milioni e 450 milioni di dollari (in precedenza tra 200 milioni e 400 milioni di dollari).



Infine, l'EPS diluito rettificato è previsto tra 0,44 e 0,48 dollari (in precedenza tra 0,41 e 0,46 dollari).

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