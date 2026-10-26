Giappone, leading indicator agosto in aumento a 118 punti
(Teleborsa) - Confermato in aumento il leading indicator giapponese, che ad agosto risulta pari a 118 punti, in linea con la stima preliminare ed in rialzo rispetto ai 117,6 punti del mese precedente. Lo rende noto il Cabinet Office del Giappone nella sua lettura definitiva.
Nello stesso periodo l'indice coincidente sulle condizioni attuali viene indicato in calo dell'1,8% rispetto al -1,9% preliminare e si attesta a 118,8 punti dai 120,6 di luglio, mentre l'indice differito (lagging index) sulle condizioni future cala a 112,4 punti dai 112,9 punti precedenti.
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