Milano 15:45
49.177 +1,27%
Nasdaq 15:45
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Dow Jones 15:45
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Londra 15:45
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Francoforte 15:44
25.497 +1,25%

Leading indicator Giappone in agosto

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Leading indicator Giappone in agosto
Giappone, Leading indicator in agosto pari a 118 punti, in aumento rispetto al precedente 117,7 punti (in linea con le stime degli analisti).
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