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Leading indicator Giappone in agosto
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26 ottobre 2026 - 08.45
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Leading indicator in agosto pari a 118 punti
, in aumento rispetto al precedente 117,7 punti (in linea con le stime degli analisti).
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