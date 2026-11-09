Haiki+, CdA apprezza l'incremento del corrispettivo opa a 1,11 euro

(Teleborsa) - Il CdA di Haiki+ accoglie con favore l’incremento del corrispettivo dell'OPA promossa da SG Holding da 0,90 a 1,11 euro (cum dividend) per azione.



Gli amministratori indipendenti - si legge in una nota - esprimono il proprio apprezzamento per il nuovo corrispettivo, che rafforza ulteriormente la valutazione di congruità già espressa con riferimento al corrispettivo originario di 0,90 euro.



Quest'ultimo, infatti, si collocava già al di sopra degli intervalli di valore risultanti dalle metodologie dei prezzi azionari storici (0,54 – 0,59 euro per azione) e dei multipli storici (0,70 – 0,78 euro per azione), nonché dell’analisi di controllo dei premi offerti in precedenti offerte pubbliche di acquisto (0,64 – 0,76 euro per azione), come riportati nella fairness opinion rilasciata da Value Track SIM il 25 settembre scorso.



Con l’incremento a 1,11 euro, il nuovo corrispettivo supera ora in misura più significativa tali intervalli e si colloca, inoltre, pienamente all’interno degli intervalli espressi dalle metodologie fondate sulle prospettive reddituali e di mercato della società, ossia l’Unlevered Discounted Cash Flow (0,98 – 1,39 euro per azione) e i multipli di mercato di società comparabili (0,99 – 1,15 euro per azione), nonché all’interno dell’intervallo risultante dall’analisi di controllo dei prezzi obiettivo degli analisti (1,03 – 1,30 euro per azione). Il nuovo corrispettivo si conferma, pertanto, coerente con tutte le metodologie utilizzate dall’esperto indipendente, consentendo agli

azionisti di beneficiare di una valorizzazione che riflette anche il potenziale di crescita della società.

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