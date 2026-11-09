Milano 15:15
51.246 +2,38%
Nasdaq 6-nov
26.990 +1,35%
Dow Jones 6-nov
51.286 -0,46%
Londra 15:15
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Francoforte 15:15
26.156 +1,30%

Indice Sentix Unione Europea in novembre

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Indice Sentix Unione Europea in novembre
Unione Europea, Indice Sentix in novembre pari a 2,4 punti, in calo rispetto al precedente 2,7 punti (la previsione era 2,1 punti).

(Foto: © andreykuzmin / 123RF)
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