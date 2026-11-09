Milano
15:15
51.246
+2,38%
Nasdaq
6-nov
26.990
+1,35%
Dow Jones
6-nov
51.286
-0,46%
Londra
15:15
10.751
+0,72%
Francoforte
15:15
26.156
+1,30%
Lunedì 9 Novembre 2026, ore 15.31
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Indice Sentix Unione Europea in novembre
Indice Sentix Unione Europea in novembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
09 novembre 2026 - 10.35
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Unione Europea,
Indice Sentix in novembre pari a 2,4 punti
, in calo rispetto al precedente 2,7 punti (la previsione era 2,1 punti).
(Foto: © andreykuzmin / 123RF)
Condividi
Leggi anche
Eurozona, Sentix: a novembre fiducia cala meno delle attese a 2,4 punti
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 9 novembre 2026
Appuntamenti macroeconomici del 4 novembre 2026
Unione Europea, M3 (YoY) in settembre
Argomenti trattati
Unione Europea
(36)
Altre notizie
Eurozone, Sentix: in November confidence falls less than expected to 2.4 points
Unione Europea, Vendite dettaglio (MoM) in settembre
Unione Europea, Vendite dettaglio (YoY) in settembre
Unione Europea, Prezzi produzione (YoY) in settembre
Unione Europea, Produzione industriale (MoM) in agosto
Unione Europea, Produzione industriale (YoY) in agosto
Guide
MiCA, revisione UE 2026: cosa potrebbe cambiare per crypto, stablecoin, DeFi ed exchange
La revisione europea di MiCA potrebbe ampliare e chiarire le regole applicate al mercato delle cripto-attività, soprattutto nei settori che si sono sviluppati rapidamente dopo l’approvazione del...
leggi tutto