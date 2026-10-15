Milano 12:08
49.537 -0,44%
Nasdaq 14-ott
29.951 0,00%
Dow Jones 14-ott
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Londra 12:08
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Unione Europea, Produzione industriale (MoM) in agosto

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Unione Europea, Produzione industriale (MoM) in agosto
Unione Europea, Produzione industriale in agosto su base mensile (MoM) -0,5%, in calo rispetto al precedente -0,3% (la previsione era 0%).

(Foto: © senoldo/123RF)
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