Deutsche Bank, utile netto top di 1,9 miliardi nel terzo trimestre

(Teleborsa) - Deutsche Bank ha annunciato oggi un utile netto di 1,9 miliardi di euro nel terzo trimestre del 2026.



Come spiega una nota, si tratta del terzo trimestre consecutivo caratterizzato da risultati record. L'utile ante imposte è cresciuto dell'8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, raggiungendo 2,6 miliardi di euro. L'utile diluito per azione si è attestato a 0,94 euro, in aumento del 6% rispetto al terzo trimestre del 2025.



Nei primi nove mesi del 2026, la banca ha registrato un utile netto record di 5,9 miliardi di euro, in crescita del 7% su base annua. L'utile ante imposte si è attestato a 8,4 miliardi di euro, con un incremento dell'8%, grazie al contributo positivo di tutte e quattro le divisioni.



"Siamo lieti di aver registrato nel 2026 il terzo trimestre consecutivo con utili record", ha dichiarato Christian Sewing, Chief Executive Officer. "Abbiamo aumentato i ricavi, con risultati particolarmente positivi nelle aree su cui abbiamo concentrato le nostre ambizioni di crescita, registrato afflussi record nelle attività di gestione e raccolta del risparmio e conseguito una solida crescita dei volumi di prestiti e depositi. Stiamo inoltre osservando segnali incoraggianti in Germania, dove la crescente fiducia dei clienti sta creando nuove opportunità di crescita. Grazie a questi risultati, nei primi nove mesi del 2026 il RoTE è salito all’11,5%, con tutte e quattro le divisioni al di sopra del 12%. Questa performance ci pone sulla buona strada per raggiungere i nostri obiettivi per il 2026 e rafforza ulteriormente la nostra fiducia nel potenziale di superare il target di RoTE di oltre il 13% nel 2028".



Raja Akram, Chief Financial Officer, ha aggiunto: "Abbiamo registrato una solida performance in tutte e quattro le divisioni, che ci pone sulla buona strada per raggiungere i nostri obiettivi per il 2026, e raccolto afflussi record per 103 miliardi di euro nelle attività di gestione e raccolta del risparmio. Continuiamo ad applicare una rigorosa disciplina nell’allocazione del capitale, attraverso una gestione proattiva del portafoglio e una puntuale applicazione dell’SVA. Stiamo proseguendo, come previsto, nella distribuzione di capitale agli azionisti e manteniamo una forte disciplina sui costi, continuando a finanziare gli investimenti attraverso le efficienze conseguite e a sviluppare un modello operativo scalabile".

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