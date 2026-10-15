USA, scorte industriali in aumento ad agosto

(Teleborsa) - Crescono come atteso, ad agosto, le scorte all'industria. Secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, si è registrata per le scorte una variazione pari a +0,4% a 2.818,8 miliardi di dollari, in linea con il consensus, dopo la variazione di +0,9% registrata il mese precedente (dato rivisto da +0,9%).



Su base annua si è registrato un incremento del 4,6%.



Nello stesso periodo, le vendite sono cresciute dell'1,1% a 2.123,5 miliardi di dollari. Su anno si registra un aumento del 10,2%.



La ratio scorte/vendite si è attestata all'1,33. Ad agosto era pari all'1,40.

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