A2A, nei primi nove mesi ricavi oltre 13,7 miliardi di euro (+35%)

Continua la crescita degli investimenti per la transizione ecologica: 1.131 milioni di euro

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2026 A2A registra Ricavi Adjusted pari a 13.720 milioni di euro, in aumento del 35% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (10.169 milioni di euro). La variazione, spiega la società, è riconducibile principalmente all’aumento delle quantità di energia elettrica vendute sui mercati retail e intermediate all’ingrosso.



Gli altri risultati

L’Utile Netto Adjusted di pertinenza del Gruppo è pari a 473 milioni di euro in riduzione del 14% rispetto ai primi nove mesi del 2025 (550 milioni di euro)



Il Margine Operativo Lordo Adjusted è pari a 1.673 milioni di euro, in riduzione del 3%, -56 milioni di euro rispetto al 30 settembre 2025 (1.729 milioni di euro), a seguito prevalentemente del minor contributo delle Business Unit Circular Economy e Generazione e Trading, in parte compensato dalle migliori performance della Business Unit Smart Infrastructures.



Il Risultato Operativo Netto Adjusted si attesta a 852 milioni di euro, in riduzione del 10%, rispetto allo stesso periodo del 2025 (945 milioni di euro). La variazione è riconducibile principalmente alla flessione del Margine Operativo Lordo Adjusted e all’incremento degli ammortamenti e accantonamenti per 37 milioni di euro dovuto principalmente ai maggiori investimenti realizzati.



Investimenti pari a 1.131 milioni di euro, in crescita del 9% rispetto ai primi nove mesi dell’anno precedente, di cui circa il 70% relativo a progetti di sviluppo per il potenziamento ed efficientamento delle reti di distribuzione elettrica, la realizzazione di asset fotovoltaici, l’aumento della flessibilità degli impianti di generazione e per la crescita dei business in ambito Circular Economy. Il 67% degli investimenti risulta ammissibile ai fini della Tassonomia Europea, il 56% allineato.



La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2026 risulta pari a 6.063 milioni di euro (5.474 milioni di euro al 31 dicembre 2025).



Guidance

Le previsioni sull’esercizio 2026 confermano un EBITDA Adjusted compreso tra 2,21 e 2,25 miliardi di euro e un Utile Netto di Gruppo Adjusted, compreso tra 0,63-0,66 miliardi di euro



"Nei primi nove mesi dell’anno, il nostro modello industriale si è rivelato ancora una volta un fattore di stabilità: la diversificazione dei business tra transizione energetica ed economia circolare ha consentito di attenuare le ripercussioni sui singoli comparti, di preservare una solida performance e di portare avanti con determinazione un programma di investimenti superiore al miliardo di euro, in aumento del 9% rispetto al corrispondente periodo del 2025, di cui il 70% destinati allo sviluppo delle fonti rinnovabili, al potenziamento e all’efficientamento delle reti elettriche e alla Circular Economy", commenta Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A. "Continuiamo a mettere a disposizione di cittadini e imprese un’energia accessibile, affidabile e sostenibile. Grazie al nostro parco impianti vendiamo in anticipo la produzione rinnovabile con contratti pluriennali a prezzo fisso (PPA): le fonti verdi hanno costi di produzione noti e stabili e non dipendono dalla volatilità delle materie prime. Questo ci consente di offrire prezzi contenuti e prevedibili, al riparo dalle tensioni geopolitiche e dalle turbolenze dei mercati, con tariffe pari a circa la metà dell’attuale PUN. Dopo le grandi aziende e i contratti decennali per i clienti retail già disponibili dal 2023 per le famiglie, da marzo abbiamo allargato la possibilità di sottoscrivere i PPA anche alle PMI, e con il 2027 arriveranno anche prodotti analoghi per le restanti categorie in partita IVA, completando, prima azienda italiana, un set di prodotti PPA tra 10 e 20 anni per ogni categoria di clientela".

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