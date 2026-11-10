Milano 13:09
52.179 +1,51%
Nasdaq 9-nov
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Dow Jones 9-nov
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Londra 13:09
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Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 9/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 9/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 novembre

Piccolo spunto rialzista per il principale indice della Borsa di Londra, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,53%.

L'esame di breve periodo del FTSE 100 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 10.899,9 e primo supporto individuato a 10.709,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 11.090,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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