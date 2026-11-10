Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 9/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 novembre
Piccolo spunto rialzista per il principale indice della Borsa di Londra, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,53%.
L'esame di breve periodo del FTSE 100 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 10.899,9 e primo supporto individuato a 10.709,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 11.090,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)