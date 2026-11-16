Milano 11:43
51.699 -0,31%
Nasdaq 13-nov
27.944 0,00%
Dow Jones 13-nov
52.348 +0,10%
Londra 11:43
10.936 +0,31%
Francoforte 11:43
26.716 -0,13%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 13/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 13/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre

La giornata del 13 novembre chiude piatta per il principale indice della Borsa di Londra, che riporta un +0,14%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE 100 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 10.962,8. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 10.811,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 11.113,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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