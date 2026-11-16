Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 13/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre
La giornata del 13 novembre chiude piatta per il principale indice della Borsa di Londra, che riporta un +0,14%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE 100 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 10.962,8. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 10.811,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 11.113,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)