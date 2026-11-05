Milano 10:51
51.152 +0,24%
Nasdaq 4-nov
28.437 0,00%
Dow Jones 4-nov
53.356 +3,03%
Londra 10:51
10.918 +0,82%
Francoforte 10:50
26.601 +0,62%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 4/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 4/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre

Balza in avanti il principale indice della Borsa di Londra, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,87%.

L'esame di breve periodo del FTSE 100 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 10.955,8 e primo supporto individuato a 10.765. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 11.146,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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