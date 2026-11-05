Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 4/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre
Balza in avanti il principale indice della Borsa di Londra, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,87%.
L'esame di breve periodo del FTSE 100 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 10.955,8 e primo supporto individuato a 10.765. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 11.146,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)