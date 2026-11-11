Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 10/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre
Punta con decisione al rialzo la performance del principale indice della Borsa di Londra, con una variazione percentuale dello 0,80%.
Le implicazioni di breve periodo del FTSE 100 sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 10.886,4. Possibile una discesa fino al bottom 10.731,2. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 11.041,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)