(Teleborsa) - Chiusura del 18 novembre
La giornata del 18 novembre chiude piatta per il principale indice della Borsa di Londra, che riporta un +0,02%.
Lo status tecnico del FTSE 100 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 10.435,4, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 10.786,8. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 10.317,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)