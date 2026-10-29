Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 28/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre
Piccolo spunto rialzista per il principale indice della Borsa di Londra, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,49%.
Le implicazioni di breve periodo del FTSE 100 sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 10.780,3. Possibile una discesa fino al bottom 10.699,5. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 10.861,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)