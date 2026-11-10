Banca Mediolanum, utile netto a 843 milioni nei primi nove mesi (+16%): acconto dividendo 0,45 euro per azione

A ottobre raccolta netta totale pari a 1,33 miliardi di euro

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum , ha approvato i risultati economici consolidati del Gruppo Mediolanum al 30 settembre 2026. Sulla base di questi risultati, il Consiglio ha deliberato una distribuzione di un acconto di dividendo di 0,45 euro per azione – al lordo delle eventuali ritenute di legge – con stacco cedola (n.21) il 23 novembre 2026, record date 24 novembre 2026 e pagamento a partire dal 25 novembre 2026. Il dividendo ha carattere ordinario.



Risultati al 30 settembre

Gli ottimi risultati commerciali, uniti al buon andamento dei mercati hanno consentito l’incremento delle masse gestite, generando nei primi nove mesi del 2026 Commissioni nette per € 1,07 miliardi, in aumento del 10% rispetto allo stesso periodo del 2025. Tutte le commissioni sono state positivamente influenzate dai forti volumi di domanda di fondi comuni, polizze unit-linked e certificati.



Il Margine di interesse pari a € 723,9 milioni risulta in crescita del 24% rispetto ai primi nove mesi del 2025, principalmente grazie all’aumento degli attivi e alla riduzione del costo della raccolta dei depositi. Tale contenimento si deve in particolare alla flessibilità nella gestione delle iniziative promozionali sui depositi a tempo.



Le Rettifiche di valore nette sui crediti (LLP) pari a € 29,9 milioni crescono rispetto ai € 20,7 milioni dei primi nove mesi del 2025, con il Costo del rischio al 30 settembre 2026, calcolato su 12 mesi mobili, che rimane contenuto a 20 punti base.



Il Margine di contribuzione si attesta pertanto a € 1,76 miliardi, in crescita del 13% anno su anno spinto dal contributo di ogni settore aziendale.



Il Rapporto Costi/Ricavi scende dal 37,6% del 31 dicembre 2025 al 35,1%, grazie all’aumento dei ricavi e all’approccio alle spese disciplinato. Il Margine operativo raggiunge € 1,06 miliardi, superando del 18% gli € 891,4 milioni dei primi nove mesi del 2025. L’Utile lordo è in aumento del 18% a € 1,15 miliardi, mentre l’Utile netto raggiunge gli 843,3 milioni, in aumento del 16% rispetto ai primi nove mesi del 2025.



Risultati commerciali

La Raccolta Netta Totale è stata positiva per € 9,52 miliardi, in aumento del 17% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre la Raccolta Netta Gestita ha raggiunto € 7,24 miliardi, il 10% in più rispetto ai primi nove mesi del 2025. Il totale delle Masse Gestite e Amministrate è pari a € 170,59 miliardi, risultando in crescita del 9% dalla fine del 2025 e in aumento del 13% rispetto al 30 settembre dello scorso anno grazie alla forte raccolta ottenuta dal Gruppo e al positivo contributo dei mercati finanziari. Gli Impieghi alla Clientela del Gruppo si attestano a € 20,19 miliardi, in aumento del 6% rispetto alla fine dell’anno e del 9% rispetto al 30 settembre 2025.

I Premi Assicurativi delle Polizze Protezione hanno raggiunto € 196,5 milioni, il 12% in più dello scorso anno, con i premi delle polizze stand-alone che crescono del 14%.



Indicatori patrimoniali

Il Common Equity Tier 1 Ratio al 30 settembre 2026 si attesta al 22,4% rispetto al 23,0% registrato al 31 dicembre 2025. I fondi propri dei primi nove mesi non includono alcuna capitalizzazione di utile. Il Minimum Requirement for Own Funds & Eligible Liabilities – Total Risk Exposure Amount (MREL TREA) è pari al 25,3% ampiamente al di sopra del requisito del 22,0% richiesto per il 2026.

Il Leverage Ratio si attesta a 8,4% rispetto a 9,5% al 31 dicembre 2025. Il Liquidity Coverage Ratio è pari al 384% ed il Net Stable Funding Ratio è pari al 176%. I Risk-Weighted Assets si attestano a € 17,24 miliardi, contro il valore di € 16,68 miliardi del 31 dicembre

2025.

Il Patrimonio Netto Contabile al 30 settembre è pari a € 4,87 miliardi, ai fini prudenziali i Fondi Propri si attestano a € 3,86 miliardi.

Il Rapporto Impieghi/Depositi si attesta al 63,6% in crescita rispetto al 62,2% del 31 dicembre 2025.

Le Non-Performing Exposures (NPE) Lorde sono pari all’1,52%, mentre le Nette sono lo 0,76%.



Previsioni

I risultati attesi relativamente ai principali indicatori di business, economici e patrimoniali del Gruppo, sono di: Raccolta netta in risparmio gestito sostenuta, con volumi oltre i 9 miliardi nel 2026. Nel 2027 si prevedono volumi in crescita a fronte di mercati stabili.

Margine da Interessi nel 2026 in aumento del 20% rispetto al precedente esercizio.

Sulla base di un Euribor 3 mesi medio del 3,00% nel 2027 è previsto un valore in crescita di circa il 10%.

Cost/Income Ratio al di sotto del 38% nel 2026 e in ulteriore riduzione nel 2027.

Costo del Rischio pari a circa 20 bps nel 2026.

Dividendo 2026 in crescita rispetto al dividendo base 2025 di € 0,80 per azione (soggetto ad approvazione).

Al 6 novembre le performance fee accumulate ma non ancora contabilizzate risultano pari a circa € 206 milioni.



Massimo Doris: "miglior risultato netto di sempre"

"I risultati dei primi nove mesi del 2026 rappresentano un’ulteriore conferma della solidità del nostro modello di business e della capacità di Banca Mediolanum di generare una crescita strutturale, profittevole e sostenibile nel tempo, dichiara l'amministratore delegato Massimo Doris. Abbiamo conseguito il miglior risultato netto di sempre nei primi nove mesi dell’anno, pari a 843 milioni di euro, in

aumento del 16%, e un margine operativo superiore al miliardo di euro, in crescita del 18%. Questi risultati rafforzano il nostro impegno ad accompagnare le famiglie nelle scelte di risparmio e investimento, con un’ottica di lungo periodo. Guardiamo al futuro continuando a investire nelle leve che riteniamo decisive per lo sviluppo del settore. Il rafforzamento della nostra rete, l’investimento sulle nuove generazioni attraverso Next, l’evoluzione dell’offerta dedicata ai grandi patrimoni e la crescente attenzione alla longevità rispondono a una precisa visione industriale: anticipare l’evoluzione dei bisogni delle famiglie e rendere il nostro modello sempre più rilevante nelle diverse fasi della loro vita. Anche l’intelligenza artificiale si inserisce in questo percorso, come strumento per accrescere la produttività e le competenze delle nostre persone, rafforzando il valore della relazione umana".

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