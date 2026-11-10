Milano 17:35
51.755 +0,69%
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27.741 -0,60%
Dow Jones 22:04
52.232 -0,30%
Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Borsa: Il Dow Jones in flessione dello 0,60% alle 19:30

Il Dow Jones tratta a 52.077,75 punti

In breve, Finanza
Borsa: Il Dow Jones in flessione dello 0,60% alle 19:30
L'indice del principale listino USA riporta un contenuto ribasso dello 0,60% alle 19:30 e continua le contrattazioni a 52.077,75 punti.
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