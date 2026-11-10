Certificati, primi 9 mesi da record con 25 miliardi di euro collocati nonostante flessione del 3° trimestre

I dati di ACEPI

(Teleborsa) - Il mercato italiano dei certificati ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con collocamenti sul mercato primario pari a 25.518 milioni di euro, il miglior risultato mai registrato nello stesso periodo, a conferma del consolidamento dei volumi su livelli strutturalmente più elevati rispetto al passato. Lo comunica ACEPI, l'Associazione Italiana Certificati e Prodotti di Investimento.



Nel terzo trimestre 2026, sono stati collocati sul mercato primario dagli emittenti associati 7.143 milioni di euro, in flessione dell'11% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (8.044 milioni di euro) e del 19% rispetto agli 8.826 milioni di euro del secondo trimestre. Nel terzo trimestre sono stati offerti 665 prodotti, il 13% in meno rispetto al record di 762 del trimestre precedente.



I prodotti a capitale protetto (CP) continuano a rappresentare la quota maggioritaria del collocato (60% del totale), in aumento di 3 punti percentuali rispetto al Q2, i prodotti a capitale condizionatamente protetto (CCPP) salgono di un punto percentuale, raggiungendo il 36%, e le credit linked scendono dal 6% al 3%.



Nel confronto con il 2025, la composizione del collocato evidenzia una maggiore presenza dei prodotti a capitale condizionatamente protetto. La loro quota è salita dal 27% del secondo trimestre 2025 al 36% del terzo trimestre 2026, raggiungendo il livello più elevato dal primo trimestre 2024, quando era pari al 42%. I prodotti a capitale protetto, pur restando maggioritari, rappresentano il 60% del collocato, rispetto al 65% registrato nel secondo e nel terzo trimestre 2025.



Per quanto riguarda i payoff, gli emittenti hanno continuato a sviluppare un'offerta mirata, privilegiando strutture in grado di rispondere a differenti esigenze di investimento. Si sono distinti in particolare i Digital, caratterizzati da protezione del capitale e premi condizionati al verificarsi di specifici eventi, e gli Express, che combinano la possibilità di incassare premi periodici con meccanismi di rimborso anticipato automatico (autocallability) e protezione condizionata del capitale.



ACEPI spiega che la flessione del trimestre può essere letta alla luce della consueta stagionalità estiva, che comporta generalmente un rallentamento dell'attività commerciale delle reti distributive nel mese di agosto. Il confronto risente inoltre dei volumi particolarmente elevati registrati nella prima metà dell'anno. Il trimestre si è inserito in un contesto ancora influenzato dalle tensioni geopolitiche ed energetiche nel quale lo spread tra BTP e Bund decennali è salito da 77 punti base al 30 giugno a 102 punti base al 30 settembre. Il rialzo dei rendimenti ha reso il comparto obbligazionario un'alternativa di investimento sempre più competitiva e, con le valutazioni dei certificati già in portafoglio che hanno scontato il rialzo dei tassi, ha favorito il mantenimento delle posizioni esistenti, con una minore propensione al turnover e un leggero impatto sui collocamenti del mercato primario. Allo stesso tempo, un contesto di rendimenti più elevati può offrire agli emittenti maggiori margini nella strutturazione dei payoff, favorendo lo sviluppo di soluzioni capaci di rispondere a diverse esigenze di investimento.



"I primi nove mesi del 2026 consegnano al mercato dei certificati il miglior risultato di sempre per questo periodo dell'anno - afferma Giovanna Zanotti, Direttore Scientifico di ACEPI - In un contesto di mercato in evoluzione, i rendimenti incidono sulla competitività delle diverse alternative di investimento e sulle possibilità di costruzione dei payoff. La capacità di adattare l'offerta alle condizioni di mercato e alle esigenze della clientela resta un elemento importante per lo sviluppo del comparto e per il ruolo dei certificati all'interno di un'offerta di investimento diversificata".

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