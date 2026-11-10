Esautomotion, ricavi in calo del 10% nei nove mesi. Sale la cassa

Pesa la frenata degli investimenti industriali

(Teleborsa) - Esautomotion , società attiva nella componentistica meccatronica di precisione per macchine industriali, ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con ricavi pari a 19,6 milioni di euro. Il dato è in calo del 10,1% rispetto ai 21,8 milioni dello stesso periodo del 2025.



L'andamento trimestrale mostra un rallentamento significativo a partire dal secondo trimestre. Dopo i 7,1 milioni del primo trimestre (-2,7%), i ricavi sono scesi a 6,8 milioni nel secondo (-13,9%) e a 5,7 milioni nel terzo (-13,6%). La società lo collega alle tensioni geopolitiche che dalla fine di febbraio hanno colpito il Medio Oriente e il resto del mondo, spingendo i clienti a rinviare gli investimenti in beni durevoli.



La posizione finanziaria netta resta positiva per 7,6 milioni di euro, con un incremento di 0,8 milioni rispetto ai 6,8 milioni del 30 giugno. In portafoglio la società detiene 213 mila azioni proprie, per un valore di circa 620 mila euro.



"In questi anni difficili continuiamo ad investire nello sviluppo di clienti e mercati, in nuove tecnologie ed applicazioni di lavorazione e nell'ampliamento dei servizi con possibilità di ricavi ricorrenti", ha commentato il presidente Franco Fontana.

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