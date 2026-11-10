Valtecne, ricavi nove mesi in calo a 27,1 milioni di euro

(Teleborsa) - Valtecne , società specializzata nella meccanica ad alta precisione per dispositivi medici e applicazioni industriali su Euronext Growth Milan, ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con ricavi totali consolidati pari a 27,1 milioni di euro, in flessione rispetto a 28,3 milioni al 30 settembre 2025.



Nello specifico, la business line Medicale ha registrato ricavi delle vendite pari a 19,3 milioni di euro, in contrazione rispetto ai primi nove mesi del 2025 (21,1 milioni), per effetto della distribuzione temporale dei ricavi indotta dai contratti di produzione a stock. Il medicale si conferma, tuttavia, la priorità strategica del Gruppo con un’incidenza del 71,4% sui ricavi totali. La business line Industriale ha registrato ricavi delle vendite pari a 7,7 milioni di euro, in crescita del 6,6% rispetto a 7,3 milioni dello stesso periodo del 2025. L’incremento riflette la scelta del Gruppo di massimizzare l’utilizzo della capacità produttiva nel periodo di riferimento, con conseguenti benefici in termini di marginalità operativa.



"I risultati dei primi nove mesi attestano la solidità del nostro modello di business e la correttezza delle scelte strategiche intraprese - ha commentato l'AD Paolo Mainetti - Il Medicale si conferma il core business del Gruppo e registra un leggero calo, dovuto unicamente alle tempistiche di contabilizzazione dei ricavi connesse ai contratti di produzione a stock. Al contempo, il buon andamento della business line Industriale ci ha consentito di sfruttare in modo ottimale la capacità produttiva, a vantaggio della redditività".

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