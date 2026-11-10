Eventi e scadenze del 10 novembre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Martedì 10/11/2026

Appuntamenti:

G7 - Riunione dei Ministri degli Esteri - Parigi, Quai d'Orsay - Riunione dei Ministri degli Esteri del G7, la seconda della Presidenza francese, con alcune sessioni allargate ad Arabia Saudita, Brasile, Corea del Sud, Egitto, Ucraina e Programma Alimentare Mondiale. Al centro dei lavori il sostegno all'Ucraina, le crisi in Medio Oriente e in Sudan, la sicurezza energetica e marittima, le minacce ibride e la sicurezza dell'IA. Per l'Italia partecipa il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani (da lunedì 09/11/2026 a martedì 10/11/2026)

B20 USA Summit 2026 - Washington, The Anthem - Summit del B20, il forum del settore privato del G20, ospitato dalla U.S. Chamber of Commerce nell'anno della presidenza statunitense del G20. Il confronto sarà dedicato alla crescita globale, agli investimenti esteri, all'energia e all'economia digitale. Tra gli interventi, il Presidente e CEO della U.S. Chamber of Commerce Suzanne P. Clark, lo Sherpa del B20 USA Kevin Brady, il Vice Chairman di IBM Gary Cohn e l'Ambasciatore italiano negli Stati Uniti Marco Peronaci (da lunedì 09/11/2026 a mercoledì 11/11/2026)

COP31 - UN Climate Change Conference - La 31ª Conferenza delle Nazioni Unite (Conference of the Parties) sui cambiamenti climatici si terrà ad Antalya, in Turchia. I negoziati sul clima sono un importantissimo vertice mondiale che riunisce Capi di Stato e di Governo, Ministri, negoziatori, rappresentanti delle organizzazioni internazionali, del mondo scientifico, del settore privato e della società civile per definire le prossime azioni volte ad accelerare l'attuazione dell'Accordo di Parigi e rafforzare la risposta globale alla crisi climatica (da lunedì 09/11/2026 a venerdì 20/11/2026)

Paris Peace Forum 2026 - Parigi, Palais de Chaillot - 9ª edizione del Paris Peace Forum, piattaforma che riunisce governi, organizzazioni internazionali, imprese e società civile, quest'anno sul tema "From sovereignty to cooperation". Il confronto sarà dedicato a geopolitica, tecnologie emergenti, sviluppo e ambiente, con un focus sull'infanzia in occasione del primo Child Summit. Partecipano numerosi Capi di Stato e di Governo. Tra gli interventi, il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, il Presidente della BCE Christine Lagarde, il Direttore Generale dell'OMS Tedros Ghebreyesus e il Segretario Generale dell'OCSE Mathias Cormann (da martedì 10/11/2026 a mercoledì 11/11/2026)

Banca d'Italia - L'economia italiana in breve; Banche e moneta: serie nazionali

EIA (U.S. Energy Information Administration) - Pubblica l'outlook sull'energia

09:30 - Borsa Italiana - "Investire in un mondo che cambia" - Palazzo Mezzanotte - Terza edizione dell'evento organizzato da Borsa Italiana dedicato ai mercati finanziari, agli scenari macroeconomici e geopolitici, all'educazione finanziaria e agli strumenti e strategie per investire consapevolmente, con il contributo di esperti, istituzioni e partner di mercato. Tra gli interventi, quelli di Fabrizio Testa, AD e DG di Borsa Italiana, Luca Giuseppe Filippa, DG di Consob, Gian Paolo Bazzani, AD di Saxo Italia e Donatella Principe, Head of Global Strategy di Intermonte

10:00 - Pictet AM - Osservatorio EDUFIN "Tra emozioni ed algoritmi" - Milano, sede di Pictet AM - 6ª edizione della ricerca annuale sullo stato dell'alfabetizzazione finanziaria in Italia, realizzata da Pictet AM sotto la direzione di Nicola Ronchetti (Founder e CEO di FINER Finance Explorer) e presentata in occasione del mese dell'educazione finanziaria. L'indagine analizza interesse, bisogni e paure degli italiani in tema di investimenti, in un anno segnato da volatilità dei mercati e incertezza geopolitica. Intervengono Daniele Cammilli (Head of Marketing di Pictet Asset Management Italia) e lo stesso Ronchetti

11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Palazzo Montecitorio - Cerimonia in occasione dell'80° anniversario di fondazione dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - Svimez e presentazione del Rapporto Svimez 2026 "Il valore della coesione", alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

11:00 - Rapporto SVIMEZ 2026 "L'economia e la società del Mezzogiorno: il valore della coesione" - Roma, Camera dei deputati, Nuova Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari - Presentazione del rapporto annuale a ottant'anni dalla fondazione dell'associazione, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopo i saluti di Lorenzo Fontana (Presidente della Camera), il rapporto sarà illustrato da Luca Bianchi (Direttore Generale SVIMEZ). Tra gli interventi, Raffaele Fitto (Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea) e Tommaso Foti (Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione), in collegamento, Maurizio Tarquini (Direttore generale di Confindustria) e Luigi Sbarra (Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio)

11:00 - Istat - Diffusione report sulle Imprese multinazionali (Anno 2024) e sulle Catene globali del valore delle medie e grandi imprese (Anni 2021-2023

12:00 - Banca d'Italia - Aggiornamento congiunturale, novembre 2026 dell'economia di: Valle d'Aosta, Calabria e Umbria

15:00 - BCE - Piero Cipollone - Bruxelles - Intervento introduttivo di Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE, all'audizione sull'euro digitale davanti alla Commissione degli Affari Economici e Monetari (ECON) del Parlamento europeo

15:00 - Camera dei Deputati - Copasir, audizione Ministro Crosetto - Palazzo San Macuto - Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) svolge l'audizione del Ministro della Difesa, Guido Crosetto

17:00 - Fondazione Roma - Simposio "Energia Nucleare: è giunta l'ora" - Roma, Palazzo Sciarra Colonna - 15° Simposio della fondazione, dedicato al ruolo del nucleare in una strategia energetica di lungo periodo che coniughi sicurezza, competitività, sostenibilità e innovazione, in un contesto segnato da tensioni geopolitiche, instabilità degli approvvigionamenti e costi energetici. Tra gli interventi, Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), Lodovico Mazzolin (Amministratore Delegato di SOGIN), Francesca Mariotti (Presidente ENEA) e Aurelio Regina (Vicepresidente di Confindustria per l'Energia)

17:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Palazzo del Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra i Magistrati ordinari in tirocinio

Borsa:

India - Borsa di Mumbai chiusa per festività

Aziende:

A2A - Appuntamento: Conference call con l'AD Renato Mazzoncini per commentare l'approvazione dell'informativa finanziaria al 30 Settembre 2026 - ore 16.30 - CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria al 30 Settembre 2026

Banca Mediolanum - Appuntamento: Comunicato stampa e conference call con gli analisti finanziari - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2026 e deliberazioni in tema di acconto sui dividendi

BFF Bank - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati finanziari dei primi nove mesi 2026 con il CEO e il CFO del Gruppo - ore 18.30 - CDA: Schemi di bilancio individuale e consolidato al 30 settembre 2026

Fine Foods & Pharmaceuticals NTM - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Generali Assicurazioni - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Gens Aurea - CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2026 (3Q)

Geox - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati finanziari alla Comunità Finanziaria e comunicato stampa - CDA: Approvazione dell’Interim Management Statement al 30.09.2026

Inwit - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Poligrafici Printing - CDA: Approvazione della Relazione trimestrale al 30 settembre 2026 non sottoposta a revisione legale

Recordati - CDA: Approvazione della relazione finanziaria al 30 settembre 2026, quale rendicontazione finanziaria aggiuntiva su base volontaria

Risanamento - CDA: Approvazione di: progetto di bilancio e bilancio consolidato esercizio 2025, Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2026, Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026, Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2026

Sabaf - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Safilo - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Telecom Italia - CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria al 30 settembre 2026

Vodafone - Risultati di periodo: H1 FY27





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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