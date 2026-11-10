Manovra, Confimi Industria in audizione: "Conti pubblici al sicuro, ma motore crescita gira al minimo"

(Teleborsa) - “Comprendiamo la prudenza di una manovra che deve fare i conti con l'incertezza geopolitica, la volatilità dei prezzi energetici e i vincoli della finanza pubblica. Ma c'è una considerazione che non possiamo continuare a rimandare: difendere l'industria significa difendere anche la tenuta sociale del Paese. In Italia oltre 6 milioni di persone lavorano nella manifattura. Eppure, proprio mentre una parte crescente delle PMI affronta difficoltà produttive e ricorre agli ammortizzatori sociali, nella Legge di Bilancio si parla ancora troppo poco di produttività e crescita”. È il commento di Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria, nell'ambito dell'audizione sulla Legge di Bilancio 2027-2029.



“Riconosciamo alcuni interventi positivi, ma il problema è che continuiamo a intervenire sulle singole emergenze senza costruire una strategia capace di accompagnare le imprese nel medio periodo. Una manovra dovrebbe intervenire sul motore di una società, non sugli optional quando quel motore fatica a sviluppare la potenza necessaria”.



Sul fronte energetico, Agnelli riconosce l'ampliamento degli aiuti alle PMI non energivore, ma la risposta del Governo al tema è del tutto insufficiente. “Si allarga la platea delle imprese che possono accedere al sostegno ma non si affronta strutturalmente il costo dell'energia. Non si interviene adeguatamente sulla componente energetica della bolletta, non si affronta il costo del gas e manca soprattutto uno scudo automatico capace di proteggere le imprese dagli shock dei prezzi. Inoltre, subordinare il sostegno al reinvestimento del 100% dell'aiuto in nuovi interventi energetici rischia di penalizzare proprio quelle aziende che hanno meno liquidità per investire. Bisogna distinguere il sostegno ai costi correnti dagli incentivi per la decarbonizzazione. Non si può chiedere a un'impresa in difficoltà di investire per poter ricevere un aiuto che dovrebbe invece consentirle di continuare a produrre”.



“Continuiamo a considerare l'energia un'emergenza da gestire di volta in volta, anziché un fattore strategico di competitività. E colpisce che nella manovra non ci sia alcun riferimento al nucleare, mentre sicurezza e autonomia degli approvvigionamenti dovrebbero essere al centro di una politica industriale di lungo periodo”.



Confimi Industria accoglie favorevolmente la proroga degli esoneri contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35, lavoratrici svantaggiate e nelle unità produttive della ZES Unica, così come il rafforzamento della super-deduzione del costo del lavoro. Ma assumere non basta se poi non si trovano le competenze necessarie. Il 66,9% delle imprese segnala difficoltà nel reperire personale specializzato di produzione e il 49,4% fatica a trovare figure tecniche e di ricerca e sviluppo. Senza formazione continua, reskilling e un rafforzamento del sistema ITS, si rischia di incentivare assunzioni che non riescono a rispondere ai fabbisogni reali delle aziende.



Preoccupa anche la scarsa capacità della manovra di trasformare gli incentivi in investimenti effettivi. La Nuova Sabatini prosegue con le risorse già stanziate, mentre su Transizione 5.0 restano irrisolte le criticità burocratiche che ne hanno complicato l'utilizzo. Il riordino degli incentivi previsto dalla manovra può essere l'occasione per fare un passo avanti verso un sistema più coordinato, anche attraverso un cassetto unico che consenta alle PMI di orientarsi tra le diverse misure. Allo stesso modo, il Fondo di Garanzia deve tornare a essere uno strumento che facilita concretamente l'accesso al credito delle imprese, non soltanto un meccanismo di riduzione del rischio per le banche.



Tra le lacune della manovra, Confimi Industria segnala anche l'assenza di misure concrete per sostenere la sicurezza sul lavoro e propone un contributo a fondo perduto del 50% per gli investimenti in tecnologie innovative e predittive per la sicurezza e un Premio Sicurezza attraverso una riduzione aggiuntiva del premio INAIL per le imprese che migliorano concretamente i propri risultati di prevenzione. Sono interventi che premiano chi investe e previene, con benefici per le aziende, i lavoratori e il sistema pubblico.



Resta poi il nodo della liquidità. Non possiamo continuare a chiedere alle imprese di finanziare indirettamente le esigenze di cassa dello Stato. La ritenuta sui pagamenti tra imprese, le ulteriori restrizioni alla compensazione dei crediti fiscali e l'assenza di interventi per affrontare i ritardi nei pagamenti della Pubblica Amministrazione rischiano di comprimere ulteriormente le disponibilità finanziarie delle PMI. “La liquidità non è un dettaglio contabile – sottolinea Agnelli – è ciò che consente di pagare fornitori, dipendenti, investire e accettare nuove commesse”.



Netta, infine, la contrarietà di Confimi Industria alla riproposizione del payback sui dispositivi medici. Per il periodo 2019-2023 il ripiano teoricamente a carico delle aziende è stimato in circa 4 miliardi di euro. Il contributo statale di 1,4 miliardi ne lascerebbe comunque 2,6 a carico del sistema produttivo. Non è sostenibile: il payback, nato come misura eccezionale, non può diventare uno strumento ordinario di finanziamento della sanità. Così non si tutela il Servizio sanitario nazionale, si indebolisce la filiera industriale che contribuisce a farlo funzionare.



“Il nostro Paese ha bisogno di tornare a crescere oltre un asfittico 1% di PIL”, rimarca il numero uno di Confimi in conclusione, “e per farlo servono politiche e strumenti che aiutino le PMI a diventare più produttive e più competitive, non soltanto a resistere alle difficoltà. Sappiamo che le risorse sono limitate, ma proprio per questo bisogna scegliere dove orientarle. La stabilità dei conti pubblici è una condizione necessaria, non può essere il traguardo. Il traguardo deve essere un Paese che produce, investe, crea lavoro e cresce”.



“Non si può sacrificare l'economia reale sull'altare dei vincoli europei" chiude quindi Agnelli il suo commento alla finanziaria "chi antepone la tenuta dei conti all'industria, al commercio e al lavoro degli italiani non difende gli interessi del Paese. La credibilità dei nostri politici a Bruxelles stride con la salute economica del paese".

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