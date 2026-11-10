NewPrinces, ricavi a 4,55 miliardi nei primi nove mesi (+135%)

(Teleborsa) - I ricavi
del Gruppo NewPrinces
nei primi nove mesi 2026 sono stati pari a Euro 4,55 miliardi, più che raddoppiati rispetto a Euro 1,94 miliardi dei primi nove mesi 2025, grazie al contributo delle acquisizioni di GS nella distribuzione, del business Baby Food & Special Products (Plasmon) e di Princes Ready to Drink. La Società ha continuato a focalizzarsi su efficienza operativa e gestione disciplinata del portafoglio prodotti.
Come previsto, le condizioni deflazionistiche sui prezzi di diverse materie prime principali (latte, grano duro, oli) hanno inciso sui ricavi, in considerazione dei meccanismi di pass-through applicati con i clienti.Gli altri risultati
L’EBITDA consolidato
del Gruppo è risultato pari a Euro 262,8 milioni, a fronte di Euro 156,6 milioni nello stesso periodo del 2025, con un incremento del 67,8%. L’EBITDA margin si attesta al 5,8%, rispetto all’8,1% dei primi nove mesi 2025: la variazione riflette il consolidamento delle attività di distribuzione, strutturalmente caratterizzate da una minore marginalità percentuale.
Il risultato operativo
(EBIT) consolidato è pari ad Euro 13,2 milioni rispetto ad Euro 147,3 milioni registrati nei primi nove mesi del 2025, dato che includeva proventi non ricorrenti da business combination per Euro 67,0 milioni e non comprendeva il perimetro della distribuzione. Nel terzo trimestre l’EBIT è risultato sostanzialmente in pareggio (Euro -1,4 milioni), in miglioramento rispetto al primo
trimestre (Euro -4,4 milioni).
Il risultato netto registra una perdita
pari a Euro 5,5 milioni (risultato netto di pertinenza del Gruppo pari a Euro -12,6 milioni), rispetto all’utile pari ad Euro 106,2 milioni dei primi nove mesi dell’esercizio precedente, che beneficiava dei citati proventi non ricorrenti. Il terzo trimestre chiude con un risultato netto positivo per il secondo trimestre consecutivo.
I maggiori costi per energia e trasporti sono stimati dal management in circa Euro 19 milioni nel terzo trimestre. Al netto di tale impatto, il risultato netto dei primi nove mesi sarebbe stato positivo per circa Euro 14 milioni (stima al lordo dei relativi effetti fiscali). Nel quarto trimestre il Gruppo registra già un forte recupero, in linea con le aspettative.
La posizione finanziaria netta adjusted
si attesta ad Euro -64,2 milioni, rispetto a Euro -83,8 milioni al 31 dicembre 2025, con un miglioramento pari a Euro 19,6 milioni.Mastrolia: "Forte recupero nel quarto trimestre, confermiamo la guidance di un Ebitda tra 330-350 milioni"
Il Presidente Angelo Mastrolia ha commentato: “I primi nove mesi del 2026 confermano la solidità del nuovo gruppo NewPrinces: ricavi più che raddoppiati, un EBITDA in crescita di quasi il 68% e una forte generazione di cassa, con una posizione finanziaria netta che, esclusi gli effetti IFRS 16, è positiva per quasi 300 milioni di euro. Voglio essere molto chiaro: il risultato netto è stato penalizzato da fattori esterni e temporanei. Il forte aumento dei costi dell’energia e dei trasporti ci è costato circa 19 milioni di euro; senza
questo impatto avremmo chiuso i nove mesi con un utile di circa 14 milioni. Il nostro modello industriale e distributivo è sano e lo sta già dimostrando: il margine lordo è salito dal 19,8% al 21,6% grazie alle prime sinergie, il quarto trimestre registra un forte recupero in linea con le attese e confermiamo con determinazione la guidance di un EBITDA tra 330 e 350 milioni di euro per l’intero esercizio. Con l’accordo con il Gruppo Tosano abbiamo inoltre completato una tappa fondamentale nella razionalizzazione della rete GS, liberando un valore stimato in circa 753 milioni di euro nei prossimi dodici anni".Outlook
"Permane un contesto geopolitico internazionale caratterizzato da elevati elementi di incertezza e instabilità, con particolare riferimento al protrarsi del conflitto in Medio Oriente e alle tensioni nell'area del Golfo Persico, anche in relazione alla situazione in Iran e alle persistenti criticità che interessano il transito commerciale attraverso lo Stretto di Hormuz". Nonostante i progressi registrati nei tentativi di mediazione diplomatica, sottolinea la società nella nota dei conti, "non è ancora stata raggiunta una soluzione definitiva della crisi e permane il rischio di una nuova escalation delle tensioni". Le conseguenti limitazioni e discontinuità nei flussi commerciali internazionali "continuano a rappresentare un fattore di pressione sui mercati energetici e delle materie prime, con potenziali ripercussioni sui costi di trasporto, sulle catene di approvvigionamento e, più in generale, sulle dinamiche inflazionistiche". In tale scenario, "la volatilità dei prezzi delle principali commodity energetiche e industriali potrebbe permanere anche nei prossimi mesi, con effetti difficilmente prevedibili sull'evoluzione del quadro macroeconomico internazionale".
Nel corso dei primi nove mesi, e in particolare nel terzo trimestre, "il Gruppo ha risentito dei riflessi indiretti di tale scenario, con un significativo aumento dei costi dell'energia elettrica e dei carburanti, stimato complessivamente in circa Euro 19 milioni". Il management "continua a monitorare attentamente l'evoluzione del contesto internazionale e ha adottato azioni di mitigazione, tra cui selettive revisioni dei prezzi di vendita nel secondo semestre e una gestione attiva dei costi dei fattori produttivi". Nel quarto trimestre il Gruppo registra un forte recupero, in linea con le aspettative, sostenuto dal venir meno degli effetti stagionali sulla distribuzione, dalle sinergie di integrazione e dalle revisioni di prezzo. Il Consiglio di Amministrazione "conferma pertanto la guidance per l'esercizio 2026, che prevede un EBITDA compreso tra Euro 330 e 350 milioni".