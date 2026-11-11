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Borsa: Avvio positivo per Francoforte, in crescita (dell'1,05%)

Il DAX inizia gli scambi a 26.623,34 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio positivo per Francoforte, in crescita (dell'1,05%)
Spunto rialzista per l'indice della Borsa di Francoforte, in allungo dell'1,05%, dopo aver esordito a 26.623,34.
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