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Borsa: Avvio positivo per Francoforte, in crescita (dell'1,05%)
Il DAX inizia gli scambi a 26.623,34 punti
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Spunto rialzista per l'indice della Borsa di Francoforte, in allungo dell'1,05%, dopo aver esordito a 26.623,34.
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