Milano 17:35
51.947 +0,37%
Nasdaq 20:38
28.474 +2,64%
Dow Jones 20:38
52.468 +0,45%
Londra 17:35
10.835 +0,78%
Francoforte 17:35
26.663 +1,20%

Borsa: Il Dow Jones avanza dello 0,49% alle 19:30

Il Dow Jones scambia a 52.488,06 punti

In breve, Finanza
Borsa: Il Dow Jones avanza dello 0,49% alle 19:30
L'indice del principale listino americano riporta un modesto guadagno dello 0,49%, chiudendo a 52.488,06 punti alle 19:30.
Condividi
```