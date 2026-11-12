Milano 17:35
51.809 -0,27%
Nasdaq 20:38
28.264 -0,39%
Dow Jones 20:38
52.410 -0,15%
Londra 17:35
10.863 +0,25%
Francoforte 17:37
26.772 +0,41%

Borsa: Lieve rialzo per il Dow Jones, in crescita dello 0,21% alle 19:30

Il Dow Jones continua le contrattazioni a 52.594,91 punti

In breve, Finanza
Borsa: Lieve rialzo per il Dow Jones, in crescita dello 0,21% alle 19:30
L'indice del principale listino USA, in progresso dello 0,21% alle 19:30, tratta a 52.594,91 punti.
Condividi
```