Milano
17:35
51.809
-0,27%
Nasdaq
20:38
28.264
-0,39%
Dow Jones
20:38
52.410
-0,15%
Londra
17:35
10.863
+0,25%
Francoforte
17:37
26.772
+0,41%
Giovedì 12 Novembre 2026, ore 20.54
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Lieve rialzo per il Dow Jones, in crescita dello 0,21% alle 19:30
Borsa: Lieve rialzo per il Dow Jones, in crescita dello 0,21% alle 19:30
Il Dow Jones continua le contrattazioni a 52.594,91 punti
In breve
,
Finanza
12 novembre 2026 - 19.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
L'indice del principale listino USA, in progresso dello 0,21% alle 19:30, tratta a 52.594,91 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Lieve rialzo per il Dow Jones, in crescita dello 0,43% alle 19:30
Borsa: Lieve rialzo per il Dow Jones, in crescita dello 0,31% alle 19:30
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Dow Jones, in guadagno dello 0,46%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Dow Jones, in guadagno dello 0,47%
Argomenti trattati
USA
(527)
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
-0,15%
Altre notizie
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,25%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,46%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,61%
Borsa: Bene il Dow Jones, in crescita dello 0,93% alle 19:30
Borsa: Punta al rialzo il Dow Jones, in aumento dello 0,96% alle 19:30
Borsa: Giornata euforica per il Dow Jones, in forte rialzo dell'1,20%
Guide
EU Bond: che cosa sono le obbligazioni emesse dall’Unione europea
L’Unione europea è diventata nel giro di pochi anni uno dei grandi emittenti del mercato obbligazionario in euro. La Commissione raccoglie denaro attraverso titoli con scadenze che possono arrivare a...
leggi tutto