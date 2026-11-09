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Borsa: Avvio brillante per il Dow Jones, in crescita dello 0,70%

Il Dow Jones prende il via a 51.643,01 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio brillante per il Dow Jones, in crescita dello 0,70%
Seduta positiva per l'indice dei colossi americani, che avanza bene dello 0,70%, a quota 51.643,01 in apertura.
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