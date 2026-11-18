Milano
10:30
50.795
-0,10%
Nasdaq
17-nov
27.002
0,00%
Dow Jones
17-nov
50.759
-1,64%
Londra
10:31
10.664
-0,24%
Francoforte
10:30
26.077
+0,12%
Mercoledì 18 Novembre 2026, ore 10.47
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Londra, apertura -0,34%
Borsa: Londra, apertura -0,34%
In breve
,
Finanza
18 novembre 2026 - 09.03
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Indice FTSE-100 -0,34% a quota 10.653,64 dopo l'apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Londra, apertura -0,85%
Borsa: Londra, apertura -0,22%
Borsa: Londra, apertura +0,16%
Borsa: Londra, apertura -0,06%
Titoli e Indici
FTSE 100
-0,24%
Altre notizie
Borsa: Londra, apertura -0,27%
Borsa: Londra, apertura +0,11%
Borsa: Londra, apertura +0,3%
Borsa: Londra, apertura +0,81%
Borsa: Londra, apertura -0,36%
Borsa: Londra, apertura -0,67%
Guide
Art Advisor: chi è, cosa fa e a cosa serve
Le opere d'arte rientrano nella categoria degli investimenti alternativi, che comprende attività diverse dai tradizionali strumenti finanziari.
leggi tutto