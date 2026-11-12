Borsa: Londra, apertura +0,39%

Milano 9:56
52.031 +0,16%
Nasdaq 11-nov
28.374 +2,28%
Dow Jones 11-nov
52.486 +0,49%
Londra 9:56
10.871 +0,32%
26.954 +1,09%

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In breve, Finanza
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