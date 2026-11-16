Borsa: Londra, apertura +0,21%

Milano 11:47
51.690 -0,32%
Nasdaq 13-nov
27.944 0,00%
Dow Jones 13-nov
52.348 +0,10%
Londra 11:47
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Francoforte 11:47
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