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Germania, Prezzi consumo (MoM) in ottobre
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11 novembre 2026 - 08.05
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Prezzi consumo in ottobre su base mensile (MoM) -0,2%
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