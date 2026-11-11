Milano 9:11
52.127 +0,72%
Nasdaq 10-nov
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Dow Jones 10-nov
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Germania, Prezzi consumo (MoM) in ottobre

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Germania, Prezzi consumo (MoM) in ottobre
Germania, Prezzi consumo in ottobre su base mensile (MoM) -0,2%, in calo rispetto al precedente +0,6% (in linea con le stime degli analisti).
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