Milano 9:51
51.955 +0,02%
Nasdaq 11-nov
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Dow Jones 11-nov
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Londra 9:51
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Analisi Tecnica: GBP/USD dell'11/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD dell'11/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre

Discesa moderata per il CABLE, che chiude la giornata dell'11 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,52% rispetto alla seduta precedente.

Lo scenario tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,3221 con area di resistenza individuata a quota 1,3384. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,3166.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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