Milano 10:03
49.583 +0,17%
Nasdaq 30-ott
28.385 0,00%
Dow Jones 30-ott
51.770 -1,09%
Londra 10:03
10.716 -0,13%
Francoforte 10:03
25.838 +0,08%

Analisi Tecnica: GBP/USD dell'1/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD dell'1/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 novembre

Giornata fiacca per il CABLE, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a 0%.

Tecnicamente, il cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,3416, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,3343. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,3489.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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