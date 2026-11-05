Analisi Tecnica: GBP/USD del 4/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre
Piccolo passo in avanti per il CABLE, che porta a casa un misero +0,43%.
Tecnicamente, il cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,3501, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,3417. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,3585.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)