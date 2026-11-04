Milano 3-nov
49.942 0,00%
Nasdaq 3-nov
28.180 +0,68%
Dow Jones 3-nov
51.787 -0,38%
Londra 3-nov
10.638 0,00%
Francoforte 3-nov
25.865 0,00%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 3/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 3/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 novembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del CABLE, che in chiusura evidenzia un +0,07%.

Tecnicamente, il cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,3424, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,3398. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,345.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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