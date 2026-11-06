Analisi Tecnica: GBP/USD del 5/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre
Giornata fiacca per il CABLE, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,16%.
Tecnicamente, il cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,3486, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,3402. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,357.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)