Milano 9:08
49.961 -1,08%
Nasdaq 5-nov
26.630 0,00%
Dow Jones 5-nov
51.523 -3,44%
Londra 9:08
10.629 -1,43%
25.923 -1,53%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 5/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 5/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre

Giornata fiacca per il CABLE, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,16%.

Tecnicamente, il cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,3486, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,3402. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,357.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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