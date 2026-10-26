Milano 15:22
49.156 +1,23%
Nasdaq 15:22
29.194 +0,82%
Dow Jones 15:22
52.589 +0,72%
Londra 15:22
10.771 +0,76%
Francoforte 15:22
25.489 +1,22%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 25/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 25/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 ottobre

Seduta trascurata per il CABLE, che archivia la giornata con un controllato -0,04%.

Le implicazioni di medio periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 1,3389 con primo supporto visto a 1,3364. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 1,3356.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```