Analisi Tecnica: indice FTSE MIB dell'11/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre
Moderatamente al rialzo la prestazione del principale indice della Borsa di Milano, che chiude con una variazione percentuale dello 0,37%.
Il quadro tecnico di breve periodo del FTSE MIB mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 52.578. Rischio di discesa fino a 50.684 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 54.471.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)