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Borsa: Milano avanza dello 0,26% alle 10:30
Il FTSE MIB scambia a 52.082,9 punti
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12 novembre 2026 - 10.30
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Milano riporta un modesto guadagno dello 0,26%, con 52.082,9 punti alle 10:30.
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