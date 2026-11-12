Milano 11:52
52.027 +0,15%
Nasdaq 11-nov
28.374 +2,28%
Dow Jones 11-nov
52.486 +0,49%
Londra 11:52
10.870 +0,32%
Francoforte 11:51
26.884 +0,83%

Borsa: Milano avanza dello 0,26% alle 10:30

Il FTSE MIB scambia a 52.082,9 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano avanza dello 0,26% alle 10:30
Milano riporta un modesto guadagno dello 0,26%, con 52.082,9 punti alle 10:30.
Condividi
```