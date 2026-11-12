Borse europee positive nonostante incertezza Nvidia, Milano resta alla finestra

(Teleborsa) - Seduta positiva per le Borse europee
, con la performance di tanti titoli legata alla pubblicazione dei risultati trimestrali, nonostante la debolezza del settore tecnologico in scia alla crisi in Nvidia
, dove il fondatore e CEO Jensen Huang è in bilico. Il board di Nvidia
si è riunito nella tarda serata di ieri
per decidere il suo destino, mentre il New York Times scriveva che Huang avrebbe avuto una relazione con un'altra dirigente dell'azienda da lui guidata. In precedenza, il consiglio aveva fatto sapere di un'indagine sulla sua relazione con un'imprenditrice sospettata di essere una spia cinese.Diverse grandi società europee hanno pubblicato i conti
questa mattina: Allianz
ha registrato nel terzo trimestre un calo del 2% dell'utile netto, comunque al di sopra delle attese degli analisti, e ha fornito un outlook più positivo per l'intero anno; Burberry
ha comunicato che le vendite al dettaglio comparabili del secondo trimestre hanno superato le stime di mercato, grazie alla crescita registrata negli Stati Uniti e in Cina; Zurich
ha registrato nei primi nove mesi dell'anno una crescita dei premi lordi sottoscritti nel ramo danni, trainata dall'incremento delle tariffe nel segmento retail; Prosiebensat
, parte del gruppo MFE
, ha comunicato che i ricavi dei primi 9 mesi sono stati pari a 2,244 miliardi di euro, in calo dell'11% rispetto all'anno precedente.
Guardando all'Italia
, Poste Italiane
ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con un utile netto adjusted pari a 1,8 miliardi, in crescita del 4%, su ricavi record per 10,2 miliardi, in aumento del 5%, e ha confermato la guidance per l'intero esercizio su base stand-alone mentre prosegue l'integrazione di TIM. Terna
ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con tutti i principali indicatori in miglioramento e confermato la guidance.
Sul fronte macroeconomico
, in Giappone
i prezzi all'ingrosso sono saliti
del 7,1% a ottobre su base annua (consensus: 6,5%, dato precedente: 6,8%), spinta dall'aumento dei prezzi del petrolio e dalla domanda legata all'intelligenza artificiale. Nel Regno Unito
, il PIL è aumentato
dello 0,7% nel terzo trimestre su base sequenziale (consensus: 0,7%, dato precedente: 0,5%)
Sul fronte geopolitico
, martedì si sono conclusi ad Abu Dhabi i colloqui di pace tra funzionari ucraini, russi e statunitensi. I negoziatori russi e ucraini hanno riferito di alcuni progressi, tra cui l'accordo per uno scambio di prigionieri. I funzionari statunitensi hanno tuttavia rilevato una carenza di fiducia tra Russia e Ucraina, sottolineando che permangono divergenze su diverse questioni, inclusa quella territoriale. Entrambe le parti, russa e ucraina, hanno confermato che il dialogo proseguirà in futuro. I rappresentanti statunitensi Jared Kushner e Steve Witkoff sono oggi a Mosca
, per poi incontrare successivamente a Dublino il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy.
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,109. Giornata negativa per l'oro
, che continua la seduta a 3.944,8 dollari l'oncia, in calo dell'1,08%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,65%. Sui livelli della vigilia lo spread
, che si mantiene a +102 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 4,32%. Tra i mercati del Vecchio Continente
tonica Francoforte
che evidenzia un bel vantaggio dello 0,75%, bilancio positivo per Londra
, che vanta un progresso dello 0,33%, e in luce Parigi
, con un ampio progresso dello 0,74%.
Nessuna variazione significativa per il listino milanese
, con il FTSE MIB
che si attesta sui valori della vigilia a 51.991 punti; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share
, che continua la seduta a 54.748 punti, sui livelli della vigilia. In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,67%); con analoga direzione, positivo il FTSE Italia Star
(+0,75%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, andamento positivo per Avio
, che avanza di un discreto +3,34%. Ben comprata Buzzi
, che segna un forte rialzo del 2,72%. Bene Pirelli
con un +2,08%. Sostanzialmente tonico Italgas
, che registra una plusvalenza dell'1,34%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Technoprobe
, che continua la seduta con -3,80%. Sostanzialmente debole Terna
, che registra una flessione dell'1,05%. Si muove sotto la parità Stellantis
, evidenziando un decremento dello 0,87%. Contrazione moderata per STMicroelectronics
, che soffre un calo dello 0,78%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Safilo
(+5,09%), Rai Way
(+3,30%), Zignago Vetro
(+3,29%) e El.En
(+3,09%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su BFF Bank
, che ottiene -10,59%. Calo deciso per BF
, che segna un -3,55%. Sotto pressione Caltagirone SpA
, con un forte ribasso del 3,04%. Soffre Cembre
, che evidenzia una perdita del 2,43%.