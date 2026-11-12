Londra: scambi al rialzo per 3i Group
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società d'investimenti con sede a Londra, con una variazione percentuale del 2,73%.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE 100. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
Il grafico a breve di 3i Group mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 26,79 sterline e supporto stimato a quota 26,07. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 27,51.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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