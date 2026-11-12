Milano 17:21
51.854 -0,18%
Nasdaq 17:21
28.534 +0,56%
Dow Jones 17:21
52.721 +0,45%
Londra 17:21
10.861 +0,24%
Francoforte 17:21
26.807 +0,54%

USA, vendita case esistenti in calo del 5,5% a ottobre e sotto attese

Economia, Macroeconomia
USA, vendita case esistenti in calo del 5,5% a ottobre e sotto attese
(Teleborsa) - Segnali negativi giungono dal mercato immobiliare statunitense. Le vendite di case esistenti negli Stati Uniti hanno registrato a ottobre un decremento del 5,5% su base mensile. È quanto comunicato dall'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari (NAR), dopo il -1% riportato a settembre.

Sono state vendute 3,75 milioni di abitazioni rispetto ai 3,97 milioni di settembre e rispetto ai 3,89 milioni attesi.

Su base annua, le vendite sono scese dell'8,8%.

(Foto: Gerd Altmann / Pixabay)
Condividi
```