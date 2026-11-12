USA, vendita case esistenti in calo del 5,5% a ottobre e sotto attese

(Teleborsa) - Segnali negativi giungono dal mercato immobiliare statunitense. Le vendite di case esistenti negli Stati Uniti hanno registrato a ottobre un decremento del 5,5% su base mensile. È quanto comunicato dall'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari (NAR), dopo il -1% riportato a settembre.



Sono state vendute 3,75 milioni di abitazioni rispetto ai 3,97 milioni di settembre e rispetto ai 3,89 milioni attesi.



Su base annua, le vendite sono scese dell'8,8%.



(Foto: Gerd Altmann / Pixabay)

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