Appuntamenti macroeconomici del 12 novembre 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Giovedì 12/11/2026
00:50 Giappone: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,2%)
08:00 Regno Unito: Produzione industriale, annuale (atteso 2,9%; preced. 1,6%)
08:00 Regno Unito: PIL, trimestrale (atteso 0,7%; preced. 0,5%)
08:00 Regno Unito: Bilancia commerciale beni (atteso -19,2 Mld £; preced. -18,01 Mld £)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 195K unità; preced. 189K unità)
16:00 USA: Vendita case esistenti (atteso 3,85 Mln unità; preced. 3,99 Mln unità)
16:00 USA: Vendita case esistenti, mensile (preced. 1,5%)
18:00 USA: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,1 Mln barili; preced. -865K barili)
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