Wall Street apre debole: occhi puntati sul cambio al vertice di Nvidia

A New York, il Dow Jones consolida su 52.452 punti, mentre l'S&P-500 scambia sotto i livelli della vigilia a 7.594 punti

(Teleborsa) - Wall Street resta sotto pressione in avvio di giornata, appesantita dal settore tecnologico, che prosegue la correzione avviata di recente. A peggiorare le cose negli ultimi giorni ha contribuito la spy-story cinese di Nvidia , che ha avuto le sue ovvie conseguenze con l'esclusione del CEO Jensen Huang dal Board.



Le anticipazioni sulla vicenza, che si complica a causa di un'altra relazione extraconiugale di Huang, ha fatto crollare le azioni Nvidia già nel circuito pre-mercato a causa delle incertezze su come verrà gestito il processo di successione e per la delicata posizione di Nvidia nell'ambito del settore dell'intelligenza artificiale. Il titolo, poi è partito in ribasso del %.



La deblacle di Nvidia sta pesando su tutto il settore deli fornitori di infrastrutture per l'IA, come CoreWeave , Iren e Coherent , mentre avvantaggia le sue concorrenti come AMD e Broadcom , che rimbalzano sul mercato, scommettendo di poter rosicchiare quote di mercato.



Fra le società alle prese cono i risultati Nebius Group, che ha superato le previsioni, ma ha leggermente rettificato al ribasso le previsioni di fatturato sulla parte bassa della forchetta, ritenendo che parte della capacità dei data center prevista per quest'anno non entrerà in funzione prima del 2027.



L'attenzione catalizzata sui tech ha messo in secondo piano i colloqui degli inviati USA Kushner e Witkoff a Mosca, dove hanno incontrato Putin per discutere di un possibile accordo di pace in Ucraina. L'incontro precede quello con Zelensky e segue il vertice di Abu Dhabi.



Sul fronte macro, i sussidi alla disoccupazione sono risaliti a 200 mila unità, superando le attese (194mila), ma il dato più atteso è quello dei prezzi alla produzione in uscita domani, dopo che l'inflazione ha registrato un aumento superiore alle attese. Il dato ha rafforzato le attese di un rialzo dei tassi di 25 punti base da parte della Fed a dicembre, facendo lievitare i rendimenti dei Treasury.



A New York, il Dow Jones si posiziona su 52.452 punti, mentre l' S&P-500 ha un andamento debole e scambia sotto i livelli della vigilia a 7.594 punti. In rosso anche il Nasdaq 100 (-0,46%) e l' S&P 100 , che mostra un calo dello 0,28%.





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