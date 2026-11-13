Milano 12-nov
51.809 0,00%
Nasdaq 12-nov
28.289 -0,30%
Dow Jones 12-nov
52.297 -0,36%
Londra 12-nov
10.863 0,00%
Francoforte 12-nov
26.772 0,00%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 12/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 12/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre

Debole la giornata del 12 novembre per il CABLE, che porta a casa un calo dello 0,29%.

Il quadro tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 1,317 con tetto rappresentato dall'area 1,3371. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1,3103.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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