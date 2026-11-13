Analisi Tecnica: GBP/USD del 12/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre
Debole la giornata del 12 novembre per il CABLE, che porta a casa un calo dello 0,29%.
Il quadro tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 1,317 con tetto rappresentato dall'area 1,3371. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1,3103.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)