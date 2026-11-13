Milano 12-nov
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Nasdaq 12-nov
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Dow Jones 12-nov
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Londra 12-nov
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Francoforte 12-nov
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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng inizia gli scambi a 24.008,55 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)
L'Indice Hang Seng tratta con un moderato 0%, a quota 24.008,55 in apertura.
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