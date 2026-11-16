Milano 11:42
51.702 -0,30%
Nasdaq 13-nov
27.944 0,00%
Dow Jones 13-nov
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Londra 11:42
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Francoforte 11:42
26.722 -0,10%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 15/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 15/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 novembre

Appiattita la performance del CABLE, che porta a casa un trascurabile +0,02%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 1,3192. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 1,3256 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 1,3169.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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